Metal Gear Solid 2 Substance con telecamera 3D: la Mod lo trasforma in MGS3 Subsistence

Mentre Hideo Kojima conferma che non tornerà a dedicarsi alla serie di Metal Gear Solid nel prossimo futuro, i giocatori più appassionati non cessano invece di rinnovare l'esperienza proposta dalla saga Konami.

In particolare, un abile Modder ha deciso di rivoluzionare il gameplay di Metal Gear Solid 2: Substance, aggiornando il titolo con un nuovo sistema di controllo dell'azione. In particolare, l'appassionato - Boris Larin, attivo in rete come "oct0xor", - ha deciso di implementare nel gioco la telecamera pienamente 3D proposta dal successivo Metal Gear Solid 3: Subsistence.

Il nuovo assetto pensato dal Modder è da ora disponibile all'interno di Metal Gear Solid 2: The Substance Of Subsistence (S.O.S.), titolo ufficiale della Mod confezionata dall'utente. Di seguito, vi segnaliamo il link dal quale poter effettuare il download della Mod su GiftHub:

Per osservare la Mod in azione, i giocatori più curiosi possono fare agilmente ricorso ad un video gameplay dedicato a Metal Gear Solid 2: SOS. Disponibile in apertura a questa news, il filmato offre una panoramica delle nuove caratteristiche del sistema di visuale e controllo tratto da Metal Gear Solid 3: Subsistence. Che cosa ve ne pare del lavoro di adattamento svolto dall'appassionato di videogiochi?