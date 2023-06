Metal Gear Solid 3: un cosplay di Eva in sella alla sua motocicletta

Il PlayStation Showcase di fine maggio 2023 ha incantato il pubblico sganciando una bomba. Attraverso un primo trailer è stato presentato Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake del terzo capitolo della saga creata da Hideo Kojima e sviluppata da Konami.

Come prevedibile, con l'autore che da tempo si è spostato verso nuovi lidi abbracciando altre cause, Hideo Kojima non collaborerà al remake di Metal Gear Solid 3. L'attenzione verso questo progetto in sviluppo presso Konami resta comunque altissima da parte degli appassionati.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sarà un remake fedele, con la software house che ha rassicurato il pubblico sulla trama del titolo. Lo stesso non si potrà dire per il gameplay e per il combat system, riammodernati e probabilmente molto più simili al quinto episodio della serie che all'originale. A ogni modo, in attesa di informazioni sull'uscita, è la cosplayer Vasiliel ad avvicinarci all'Operazione Snake Eater.

In questo cosplay di Eva da Metal Gear Solid 3 torniamo al fianco della bella spia bionda di origini statunitensi che presta servizio per il KGB russo. In questa interpretazione, in cui la vediamo indossare il suo iconico abbigliamento composto da un reggiseno nero e pantaloni mimetici verdi, la vediamo salire in sella alla sua Triumph per correre in soccorso a Naked Snake.