Metal Gear Solid 3, un cosplay di The Boss prima di affidare la sua volontà a Naked Snake

Da qualche tempo circolano sul web voci su un presunto remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, capolavoro di Hideo Kojima che debuttò in origine su PlayStation 2 nel 2004. In attesa di conferme o smentite sulla riedizione, ricordiamo gli ultimi attimi di una protagonista assoluta del titolo sviluppato da Konami.

The Boss è la madre biologica di Ocelot, nonché mentore e figura materna di Naked Snake, con cui sviluppò la tecnica di combattimento CQC. Durante la seconda guerra mondiale era conosciuta con il nome di The Joy e a quell'epoca fondò l'Unità Cobra, che comprendeva anche The Pain, The Fear, The End, The Fury e The Sorrow. Grazie alle sue gesta in battaglia, venne considerata la "Madre" delle forze speciali americane.

La Missione Virtuosa, datata 1964, cambiò tuttavia il suo status. In piena guerra fredda, Naked Snake venne incaricato di infiltrarsi in territorio nemico per salvare lo scienziato Nikolai Sokolov, responsabile della creazione di un carro armato in grado di lanciare testate atomiche da qualsiasi posizione e distanza. Sul punto di completare la missione, Snake si imbatté nella sua vecchia maestra, ora al fianco di Volgin, colonnello del GRU. In seguito al lancio di un missile nucleare, cominciò l'Operazione Snake Eater, che richiedeva a Naked Snake di uccidere Volgin e The Boss, distruggere lo Shagohod e salvare Sokolov. Fu solamente dopo aver ucciso The Boss e aver guadagnato il titolo di Big Boss che Naked Snake scoprì la verità sulla sua maestra. La donna non era una traditrice, ma anzi un'eroina che donò la sua vita per evitare la guerra tra USA e URSS. Probabilmente, il remake di Metal Gear Solid 3 è solo un fake.

In questo cosplay di The Boss da Metal Gear Solid 3: Snake Eater la vediamo nello scenario in cui ha combattuto la battaglia finale con Naked Snake. Con la zip della tuta mimetica abbassata, The Boss scruta il suo avversario e gli fa dono della sua forte volontà. Ad aver realizzato questa magnifica interpretazione è la cosplayer Olga Haku.