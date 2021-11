Metal Gear Solid 3 è quasi maggiorenne: Kojima festeggia i 17 anni dell'opera

A breve distanza dal ventesimo anniversario di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, caduto lo scorso 13 novembre 2021, l'iconica saga videoludica celebra una ulteriore ricorrenza.

Con l'autunno, anche il terzo capitolo della serie Konami festeggia infatti il proprio primo esordio sul mercato del videogioco. Risale al 17 novembre 2004 il Day One nordamericano di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, capitolo della Metal Gear Solid saga che ha condotto gli appassionati alla scoperta di intriganti retroscena sul suo suggestivo immaginario. Nonostante la numerazione utilizzata, Metal Gear Solid 3 si struttura infatti in un vero e proprio prequel di Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

La celebre produzione stealth, esattamente come i predecessori, portava la firma di Hideo Kojima, che oggi ne ricorda l'anniversario. Anche se con qualche giorno di ritardo, il game director nipponico ha infatti dedicato un pensiero al titolo dell'epoca PlayStation 2, tramite il Tweet che trovate in calce a questa news. Con il 17 novembre 2021, Metal Gear Solid 3: Snake Eater ha dunque festeggiato il suo 17° compleanno. Dopo il lancio nel Nord America, il titolo avrebbe poi raggiunto il Giappone e l'Europa, rispettivamente nel dicembre 2004 e nel marzo 2005. Avete avuto modo di giocarlo sin da subito?



Di recente, il gioco Konami è stato al centro di diverse indiscrezioni, con rumor che hanno suggerito l'esistenza di un remake di Metal Gear Solid 3.