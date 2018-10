Metal Gear Solid 3 è il miglior gioco PS2 per GamesRadar, Kojima Productions è entusiasta

GamesRadar USA ha pubblicato la scorsa estate la classifica dei 25 migliori giochi per PlayStation 2, passata per larga parte inosservata fino ad oggi, quando il profilo Twitter di Kojima Productions ha fatto notare il gioco in prima posizione...

"E' bello vedere Metal Gear Solid 3 al primo posto", queste le parole riportate nel Tweet di Kojima Productions che potete leggere in calce alla notizia. La classifica di GamesRadar.com vede Metal Gear Solid 3 Snake Eater al primo posto della Top 25 dei migliori giochi PS2, seguito da GTA San Andreas e Resident Evil 4:

Migliori Giochi PlayStation 2

25. Dark Cloud 2

24. SoulCalibur 2

23. Kingdom Hearts 2

22. SSX Tricky

21. Socom 2 US Navy Seals

20. Psychonauts

19. Katamari Damacy

18. Tony Hawk’s Pro Skater 4

17. Bully

16. Burnout 3 Takedown

15. Jak & Daxter

14. Gran Turismo 4

13. Dragon Quest VIII L’Odissea del Re Maledetto

12. Prince of Persia Le Sabbie del Tempo

11. Beyond Good & Evil

10. Final Fantasy X

9. Ratchet & Clank Up Your Arsenal

8. God of War 2

7. ICO

6. Okami

5. Silent Hill 2

4. Shadow Of The Colossus

3. Resident Evil 4

2. Grand Theft Auto San Andreas

1. Metal Gear Solid 3 Snake Eater

Siete d'accordo con questa classifica? La Top Ten include anche Shadow of the Colossus, Silent Hill 2, Okami, ICO, God of War 2, Ratchet & Clank Up Your Arsenal e Final Fantasy X, mentre più avanti trovano spazio anche Gran Turismo 4, Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, Dark Cloud 2 e Kingdom Hearts 2.