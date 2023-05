Metal Gear Solid 3, originale vs remake: Snake Eater nel video confronto

A latere della conferma del ritorno dei doppiatori originali in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, emergono in rete anche i primi video confronti tra remake e originale.

In particolare, il filmato che trovate in apertura a questa news pone l'uno accanto all'altra la versione HD di Metal Gear Solid: Snake Eater e il rifacimento annunciato da Konami. L'evoluzione grafica proposta da quest'ultimo appare immediatamente evidente, sia nella resa delle ambientazioni sia nella ricostruzione degli effetti di luce di interni ed esterni. Particolarmente notevole è inoltre la trasformazione del volto di Snake, con il protagonista che assume un'espressività completamente inedita grazie all'evoluzione tecnica che ha coinvolto il settore del videogioco negli ultimi anni.

Dopo la conferma dell'arrivo di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater su PC, PS5 e Xbox Series X|S, non resta che attendere la condivisione da parte di Konami di dettagli più specifici in merito alle caratteristiche del gioco. Ancora privo di una data di lancio precisa, il remake è realizzato internamente dagli sviluppatori della stessa Konami. Dopo l'ampio programma di rilancio della serie di Silent Hill, il publisher giapponese si appresta dunque a riportare in auge la celebre saga di Metal Gear Solid, in un processo che - almeno al momento - non sembra poter contare sul coinvolgimento di Hideo Kojima.