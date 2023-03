Metal Gear Solid 3 Remake nel 2024, la serie pronta a tornare: il rumor di Andy Robinson

Andy Robinson della redazione di Video Games Chronicles torna alla carica e prepara i fan di Metal Gear Solid ad un ritorno della storica serie. Dopo aver riesumato il franchise di Silent Hill, sembra che Konami abbia intenzione di fare altrettanto con il brand che ha reso celebre il nome di Hideo Kojima.

Già lo scorso febbraio, Robinson aveva anticipato che Konami puntava all'E3 2023 per rivelare i suoi nuovi progetti legati a Metal Gear Solid. Il giornalista ed insider ha confermato con un recente tweet che i piani per resuscitare la serie esistono ancora e sono concreti, e che non dovremo attendere poi così tanto prima di saperne di più.

Con un nuovo post pubblicato su Twitter, Robinson ha affermato che "il remake di Metal Gear Solid 3 è ora un titolo previsto per il 2024" e che Konami sta pianificando delle nuove pubblicazioni di vecchi episodi del franchise. Impossibile dire al momento se possa trattarsi di altri remake in stile Silent Hill 2 o se invece saranno delle più semplici remastered o collection.

Robison ribadisce che "il periodo E3" è quello prescelto da Konami per far tornare alla ribalta il nome di Metal Gear Solid. Con la rinuncia di Ubisoft, l'evento losangelino sembra sempre più in una situazione critica, e non sappiamo se il publisher nipponico vorrà sfruttare la fiera come palcoscenico o se invece opterà, così come fatto per Silent Hill, per uno show tutto suo.