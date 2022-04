Metal Gear Solid 3, remake annunciato con data d'uscita: il grosso pesce d'aprile

Dopo rumor e voci non confermate, il sipario è stato finalmente alzato: il remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater è realtà e si presenta su PlayStation 5 con un comparto grafico allucinante e l'uscita già fissata per il periodo natalizio del 2024. Peccato che il tutto sia però un gigantesco pesce d'aprile ben confezionato.

Autore dello scherzo su Youtube è l'utente Shirrako, che ha creato un trailer molto credibile e costruito a regola d'arte. Tuttavia, i più attenti appassionati e conoscitori di Metal Gear Solid si saranno subito resi conto che le sequenze inserite nel trailer sono purtroppo riprese dal pachinko del terzo capitolo realizzato da Konami per il solo mercato giapponese. Dunque no, il remake di Metal Gear Solid 3 non è stato affatto annunciato, non arriverà a fine 2024 e non uscirà su PS5.

Negli scorsi mesi ci sono stati comunque delle voci di corridoio che danno per certa l'esistenza del remake di Metal Gear Solid 3 sviluppato da Virtuos, ma mai nessuna comunicazione ufficiale in merito è stata mai diffusa da Konami, Sony o altre compagnie. Se mai dovesse veramente esistere una versione del capolavoro uscito originariamente su PS2 è ancora troppo presto per saperlo, e nel frattempo si può solo continuare a sognare anche con questi scherzi.

Tra l'altro, restando sempre in tema, è stato aperto un sito teaser per i 35 anni di Metal Gear Solid, ma il rischio che possa trattarsi di un ulteriore pesce d'aprile è molto elevato.