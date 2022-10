Metal Gear Solid 3 Remake vicino all'annuncio? Indizio punta ai Game Awards

Un anno fa hanno cominciato a circolare dei rumor secondo i quali lo studio di sviluppo di Singapore Virtuos sarebbe al lavoro sul remake di Metal Gear Solid 3. Le voci non sono mai state confermate in via ufficiale, tuttavia un nuovo indizio le ha rese ancora più plausibili.

A fornirlo sono stati gli stessi ragazzi di Virtuos, che nelle scorse ore hanno caricato sul loro canale YouTube una misteriosa clip nella quale si vede una fitta foresta e si sente un messaggio audio in codice morse. Gli sviluppatori hanno rimosso il video nel giro di poco tempo, ma non hanno potuto fermare la sua diffusione in rete. Il messaggio audio è stato prontamente decifrato e secondo alcuni indicherebbe una data: "1964 December 8".

A questo punto, mettere insieme tutto gli indizi è stato piuttosto semplice. La foresta somiglia incredibilmente a quella di Tselinoyarsk, teatro della Operazione Snake Eater di Metal Gear Solid 3, mentre 1964 è l'anno in cui si svolgono le vicende del gioco di Hideo Kojima. L'8 dicembre, invece, è la data dell'edizione 2022 dei Game Awards, evento solitamente portatore di grandi annunci. Che sia destinato ad ospitare anche la presentazione di Metal Gear Solid 3 Remake? Konami ha già dato il via ad un'operazione per il ritorno in auge di Silent Hill 2, quindi non vediamo perché non possa farlo anche per la saga degli Snake. Staremo a vedere.

Virtuos è uno studio fondato a Shanghai (Cina), ma con sede a Singapore e con almeno 15 sussidiare dislocate in tutto il mondo. Dall'anno della sua fondazione, il 2004, ha collaborato allo sviluppo e ai porting di numerosi progetti tripla A di Ubisoft, Sony, Activision, Take-Two Interactive e altri ancora. Nel loro curriculum non risultano progetti targati Konami, eppure la compagnia giapponese appare tra i suoi clienti sul sito ufficiale: che sia un altro indizio della collaborazione per il remake di Metal Gear Solid 3?

A mettere in giro il rumor originale nell'ottobre del 2021 fu la redazione di VGC, solitamente ben informata sui fatti che si svolgono dietro le quinte delle principali compagnie del mondo. All'epoca si è parlato anche di "altri progetti legati a Metal Gear" non meglio specificati.