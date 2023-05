Metal Gear Solid 3 Remake: niente data nel trailer del PlayStation Showcase per un insider

Mentre il PlayStation Showcase è sempre più vicino, i rumor riguardanti il chiacchieratissimo Metal Gear Solid 3 Remake si moltiplicano. A tal proposito, un famoso insider ha espresso un parere sulle possibilità che il trailer mostrato all'evento Sony possa includere o meno una data d'uscita.

Stiamo parlando dell'attivissimo Tom Henderson, che dopo aver parlato della natura multipiattaforma del remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater ha anche diffuso qualche dettaglio sul trailer che dovrebbe essere mostrato il prossimo mercoledì. Non solo l'insider sostiene che il trailer sarà in computer grafica e non conterrà alcuna sequenza di gameplay, ma anche che per tutta la sua durata non verrà mostrata alcuna data. Questo significa che, se i rumor dovessero trovare conferma, al PlayStation Showcase ci limiteremo ad assistere all'annuncio del gioco senza alcun dettaglio su gameplay o finestra di lancio.

In attesa di scoprire se il gioco farà davvero la sua comparsa sul palco dell'evento Sony, vi ricordiamo che potete seguire il PlayStation Showcase con la redazione di Everyeye, che commenterà gli annunci in diretta su Twitch e andrà in live a partire dalle ore 20:00 del prossimo mercoledì 24 maggio 2023.