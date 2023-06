Metal Gear Solid 3 Remake è doppiato in italiano?

Nel 2024, a vent'anni dal lancio originario avvenuto su PS2, potremo finalmente tornare nella giungla di MGS3 grazie ad un remake intitolato Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Da allora è passata un bel po' di acqua sotto ai ponti, quindi è possibile che alcuni di voi si aspettino, oltre a grafica e meccaniche rinnovate, anche il doppiaggio italiano.

Da allora, con l'espansione dei mercati e la conseguente apertura nei confronti del mondo occidentale, diverse compagnie di sviluppo giapponesi hanno cominciato a doppiare in italiano i loro giochi. È il caso di Capcom con i recenti Resident Evil e Monster Hunter, oppure di Square Enix, che ha completamente adattato nella nostra lingua Final Fantasy 16. Purtroppo, Konami non è della partita, quindi dobbiamo infrangere le vostre speranze dicendovi che Metal Gear Solid Δ: Snake Eater non sarà doppiato in italiano (esattamente come Silent Hill 2 Remake, altro rifacimento destinato ad essere pubblicato da Konami).

La casa di Tokyo ha scelto di rimanere fedelissima a se stessa contemplando, per il remake di MGS 3, solamente i doppiaggi in inglese e in giapponese. Konami ha addirittura scelto di coinvolgere il cast originale, anche se al momento non è chiaro se richiamerà gli interpreti in cabina di doppiaggio o si limiterà ad impiegare le medesime voci registrate al tempo. Indipendentemente da ciò, noi dovremo accontentarci dei soli testi e sottotitoli in italiano, come indicato chiaramente nella pagina Steam di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che il lancio di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater è attualmente previsto in una data non meglio precisata del 2024, esclusivamente sui dispositivi dell'attuale generazione PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.