Metal Gear Solid 3 Remake sarà esclusiva PS5? Un noto insider dice la sua

Con il PlayStation Showcase ormai alle porte, anche gli insider si stanno sbizzarrendo con previsioni ed anticipazioni. A tal proposito, uno dei personaggi più famosi della scena videoludica ha deciso di parlare di Metal Gear Solid 3 Remake.

Stando alle parole di Tom Henderson, il rifacimento del capitolo più apprezzato della serie di Hideo Kojima esiste e verrà annunciato all'evento di mercoledì. L'insider ha svelato che il tanto atteso titolo verrà svelato al pubblico con un teaser e che, quindi, non verrà mostrata alcuna sequenza di gameplay sul palco dello showcase. L'altra informazione anticipata dal noto personaggio riguarda le piattaforme di destinazione del progetto. Secondo Henderson, infatti, Metal Gear Solid 3 Remake non sarà un'esclusiva PlayStation 5 e sin dal momento del lancio sarà disponibile anche su Xbox Series X|S e PC, dove arriverà tramite Steam.

Per chi non lo sapesse, il gioco è ormai al centro dei rumor ormai da anni e i dubbi sulla sua esistenza, a prescindere dalle parole di Henderson, sono pochissimi. Un altro titolo Konami di cui si è parlato spesso è Castlevania, di cui però si sa molto poco e lo stesso Tom Henderson ammette di non aver ricevuto alcuna soffiata sul progetto, il cui reveal potrebbe avvenire in uno degli eventi estivi.

Vi ricordiamo che poterete seguire il PlayStation Showcase in compagnia di Everyeye, dal momento che lo commenteremo nel corso della diretta su Twitch che avrà il via alle ore 20:00.