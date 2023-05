Metal Gear Solid 3 Remake sarebbe multipiattaforma: esclusiva solo temporale su PS5?

Ma allora, questo Metal Gear Solid 3 Remake esiste o non esiste? Sono anni che ne sentiamo parlare senza ricevere alcuna certezza al riguardo, ma il buon Jez Corden - redattore di WindowsCentral e co-conduttore del podcast Xbox Two - continua a reputarlo come una cosa fatta.

I rumor sul rifacimento hanno ricominciato a circolare domenica scorsa, quando Shpeshal Nick, l'altra voce di Xbox Two, si è detto ottimista in merito alla presenza di Metal Gear Solid 3 Remake al prossimo PlayStation Showcase, suggerendo inoltre l'esistenza di una qualche forma di esclusiva PlayStation. Sul finire della scorsa settimana il buon Corden si è subito affrettato a corroborare il rumor, ma nell'ultima puntata del podcast, andata in onda appena 12 ore fa, è tornato alla carica per offrire una doverosa precisazione.

A quanto pare, stando a ciò che ha sentito borbottare dietro le quinte, Metal Gear Solid 3 Remake sarebbe stato concepito come un gioco multipiattaforma. Ciò non significa che non sussistano degli accordi con Sony: secondo Corden, Konami avrebbe effettivamente firmato degli accordi con la casa di PlayStation, ma la natura degli stessi sarebbe ancora ignota. Potrebbero riguardare tanto il marketing, quanto dei DLC a tempo o un'esclusiva per un periodo limitato di tempo.

Le parole di Corden descrivono dunque un gioco che potrebbe essere al massimo un'esclusiva PS5 temporale e destinata ad arrivare, presto o tardi, anche su altre piattaforme come Xbox. Come Metal Gear Solid 3 Remake, potrebbe seguire questa strada anche il vociferato nuovo episodio di Castlevania, ma su quest'ultimo Corden è stato più vado.

Se i due compari di Xbox Two dicono il vero, allora ne sapremo di più nel corso del prossimo PlayStation Showcase, che i rumor vogliono in onda tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Di Metal Gear Solid 3 Remake, ricordiamo, ne ha parlato con una certa convinzione anche Andy Robinson di VGC, dunque un fondo di verità in tutta questa storia potrebbe effettivamente esserci.