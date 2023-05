Metal Gear Solid 3 Remake esiste davvero! Primo trailer per Metal Gear Solid Delta

Anni di rumor, voci di corridoio, ipotesi e speranze trovano finalmente conferma ufficiale al PlayStation Showcase: il remake di Metal Gear Solid 3 è realtà, esiste sul serio e si chiamerà Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Il classico Konami ritorna in vita in una veste completamente nuova ed aggiornata al passo con i tempi, sebbene per il momento l'attesissimo ritorno di Metal Gear Solid 3 si materializza solamente attraverso un cinematic trailer che ci riporta negli scenari selvaggi già conosciuti ed amati per la prima volta su PlayStation 2 a cavallo tra il 2004 e il 2005. Un filmato lento ed affascinante, che si fa sempre più intenso con il passare dei secondi, fino a quando su schermo non appare lui, Naked Snake, con in sottofondo le note della leggendaria main theme "Snake Eater".

Resta ora da capire il significato dietro al nuovo nome dato al remake, che si intitolerà Metal Gear Solid Delta: che Konami abbia in programma cambiamenti più o meno significativi per il suo celebre stealth? Intanto è confermata l'uscita su PlayStation 5 (come anche su PC via Steam e Xbox Series X/S, come confermato da un comunicato ufficiale di Konami)ma, come anticipato dai rumor, il trailer di Metal Gear Solid 3 Remake non ha una data d'uscita.

Non è comunque da escludere la possibilità che Metal Gear Solid 3 Remake possa uscire nel 2024, ma intanto i fan possono festeggiare il ritorno di Metal Gear Solid dopo diversi anni di assenza.