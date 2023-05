Metal Gear Solid 3: fare un remake senza Hideo Kojima ha davvero senso?

Vari insider tra cui Shpeshal Nick, Andy Robinson e Jez Corden sostengono che Konami annuncerà Metal Gear Solid 3 al PlayStation Showcase di maggio... da tempo questo progetto è stato svelato da una serie di leak, seppur mai confermato ufficialmente. Ma un gioco di Metal Gear Solid senza Hideo Kojima ha davvero senso?

Ad occuparsi del remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater sarebbe Virtuos, studio specializzato in porting e remaster non sempre del tutto riusciti, si tratta di fatto di una delle tante realtà di supporto che si occupano di lavorare a stretto contatto con grandi publisher e studi fornendo assistenza nello sviluppo e nella programmazione.

Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake uscirebbe nel 2024 secondo i rumor e dunque una presentazione quest'anno appare probabile, così come l'eventuale partnership con Sony per un lancio in esclusiva temporale e/o contenuti esclusivi PlayStation, così come accaduto con Silent Hill 2 Remake, affidato alle cure di Bloober Team.

Fino a qui niente di strano, sono in molti però a chiedersi se abbia davvero senso produrre un remake di un gioco di Metal Gear Solid senza il supporto e la supervisione di Hideo Kojima. Che cosa potrà mai venirne fuori? Un gioco tecnicamente curato, ma senza una vera anima? Un pensiero che sfiora la mente dei giocatori e che trova ampio spazio sui social, tuttavia è davvero troppo presto per sbilanciarsi.

Il caso di Metal Gear Solid è piuttosto particolare, se è vero che molte saghe proseguono con successo anche senza il contributo dell'autore originale, MGS è una serie fortemente legata all'estro, alle idee e alla personalità di Hideo Kojima, talmente tanto che ipotizzare un progetto senza il sui coinvolgimento è davvero difficile. Certo, trattandosi di un remake (o remaster, la situazione non è chiarissima) il lavoro su trama, narrazione e gameplay è praticamente "già fatto" dunque il problema potrebbe venire meno.

Metal Gear Solid V The Phantom Pain ha avuto uno sviluppo travagliato e il contributo di Kojima nelle fasi finali sarebbe stato ridotto al minimo, i giocatori lo avevano già ipotizzato e solo in seguito sono arrivate conferme (seppur indirette) a questa sensazione. Metal Gear Survive è stato il primo (e ultimo) gioco di Metal Gear sviluppato dopo la separazione tra Hideo Kojima e Konami e il risultato non è stato proprio dei migliori. Il pubblico stesso potrebbe rigettare qualsiasi iniziativa a tema Metal Gear Solid non legata a Hideo Kojima, considerando quanto il producer e game designer giapponese sia amato e supportato dai giocatori.

E voi cosa ne pensate: ha davvero senso proseguire la serie Metal Gear Solid senza Hideo Kojima oppure no?