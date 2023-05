Metal Gear Solid 3 Remake, Konami conferma l'inevitabile: Kojima non collabora al progetto

Dopo aver spiegato chi sta sviluppanto Metal Gear Solid Delta Snake Eater, Konami conferma la totale estraneità di Hideo Kojima al progetto del Remake di MGS3.

Un portavoce della casa di sviluppo e produzione statunitense è intervenuto sulle pagine di IGN.com per chiarire un aspetto che, se vogliamo, era dato praticamente per scontato da tutti gli appassionati di videogiochi, ossia il mancato coinvolgimento di Hideo Kojima nel progetto di MGS Delta Snake Eater.

Il rappresentante di Konami ha infatti specificato chiaramente che Kojima non è coinvolto nello sviluppo del Remake di Metal Gear Solid 3 e lo stesso dicasi per Yoji Shinkawa: il character designer e illustratore giapponese ha lasciato Konami da tempo per unirsi, appunto, alle fucine creative di Kojima Productions, da qui il motivo della sua totale estraneità al progetto del 'nuovo' MGS3.

Il portavoce di Konami sottolinea però che "il team di sviluppo sta lavorando sodo per creare questo remake e anche i porting della Master Collection di Metal Gear Solid, in modo tale che possano essere apprezzati su più piattaforme da un numero ancora più ampio di giocatori in tutto il mondo".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro approfondimento sui cinque dettagli nascosti nel trailer di Metal Gear Solid Delta Snake Eater, il cui lancio è previsto in multipiattaforma su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S in una finestra temporale che deve essere ancora annunciata da Konami.