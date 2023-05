Metal Gear Solid 3 Remake: perché partire dal terzo capitolo?

Dopo una lunga sequenza di rumor e voci di corridoio che proseguono da diverso tempo, Metal Gear Solid 3 Remake potrebbe essere annunciato al PlayStation Showcase del 24 maggio 2023, riportando così in scena la storica serie Konami dopo anni di assenza. Ma perché partire con il remake del terzo capitolo?

Chiaro, ancora non abbiamo una conferma ufficiale e definitiva da parte di Konami, ma poniamo che per l'appunto il ritorno di Metal Gear Solid 3 Snake Eater si concretizza davvero al PlayStation Showcase, viene lecito domandarsi perché partire dall'avventura con protagonista Naked Snake anziché con l'originale Metal Gear Solid, considerato che anche nel suo caso si è spesso parlato in passato di un nuovo remake dopo il The Twin Snakes visto su GameCube.

Le ragioni dietro la mossa di Konami potrebbero essere molteplici, a partire dalla questione timeline. Gli eventi di Metal Gear Solid 3 sono infatti i primi a svolgersi cronologicamente all'interno della serie principale essendo ambientato nel 1964, dunque 31 anni prima dell'originale Metal Gear per MSX e ben 41 anni prima di Metal Gear Solid. Gli eventi di Snake Eater si possono dunque considerare una sorta di "capitolo 1" e, per i nuovi arrivati, non implicherebbe strettamente la necessità di conoscere il resto della serie per comprenderne la storia.

Un'altra ipotesi sarebbe data dal contesto in cui si svolge Metal Gear Solid 3, ambientato in scenari molto più ampi e ricchi di opportunità rispetto a quelli visti nei primi due Metal Gear Solid e che, di conseguenza, si presterebbero alla perfezione per un remake che sfrutti appieno la potenza di PlayStation 5. Con un mondo di gioco più vasto ed aperto come quello del terzo gioco, gli sviluppatori avrebbero molta più libertà creativa rispetto a ciò che potrebbero invece offrire Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, permettendo in questo modo un gameplay ancora più profondo e stratificato, con la possibilità anche di ricalcare in minima parte la libertà di azione e movimento vista in Metal Gear Solid V The Phantom Pain, episodio che non ha caso ha preso ed evoluto i concept visti in Snake Eater ed in Metal Gear Solid Peace Walker.

C'è infine la questione popolarità da tenere in considerazione. Nello spiegare perché si è partiti dal remake di Silent Hill 2 e non dal capostipite, Konami ha citato non solo il fatto che il secondo titolo racchiudesse la piena essenza della serie horror, ma anche la maggior popolarità dello stesso rispetto altri altri esponenti del brand. Per Metal Gear Solid 3 potrebbe dunque valere un discorso simile, considerato che ancora oggi la missione di Naked Snake viene considerata da molti l'apice ludico e creativo del brand nato dalla mente di Hideo Kojima.

Qualunque sia la ragione effettiva, potremmo scoprirlo molto presto, magari proprio al PlayStation Showcase. Cosa vi aspettate dal Metal Gear Solid 3 Remake?