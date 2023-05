Metal Gear Solid 3 Remake sarà al PlayStation Showcase? Andy Robinson ne è sicuro

Dopo una lunga sequenza di rumor, finalmente il nuovo PlayStation Showcase è ufficialmente realtà, fissato alle ore 22:00 italiane di mercoledì 24 maggio e pronto ad offrire una ricca panoramica sul futuro di PlayStation. E tra i suoi protagonisti potrebbe esserci il ritorno di un brand storico.

Il remake di Metal Gear Solid 3 potrebbe infatti essere annunciato ufficialmente nel corso del nuovo evento PlayStation: a suggerirlo è il giornalista Andy Robinson, proprietario ed editor del portale Video Games Chronicle, attraverso un criptico tweet. Il commento di Robinson, se tradotto in italiano, non sembra avere particolare significato, e può essere interpretato come un semplice "spero che i fan PlayStation siano pronti". Il discorso cambia analizzando la frase in lingua originale, con l'autore che afferma "Geared up" mettendo in risalto la parola "Geared" in maiuscolo. Da qui l'immediato richiamo alla serie di Metal Gear Solid, le cui voci di corridoio sono spesso state diffuse dallo stesso Robinson.

Più volte, infatti, il giornalista ha lasciato intendere che Konami fosse pronta a riportare in scena il suo iconico brand, e in un tweet di qualche mese fa lo stesso Robinson ha sottolineato che Metal Gear Solid 3 Remake esiste e verrà pubblicato nel 2024. Sarà tutto vero? A questo punto cresce ancora di più la curiosità nei confronti del PlayStation Showcase del 24 maggio, che potrebbe segnare il ritorno di Metal Gear Solid con un rifacimento moderno di uno dei suoi esponenti più amati.