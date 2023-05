Aspettando Metal Gear Solid 3 Remake: la serie a quota 59.8 milioni di copie vendute

Nel mezzo della tempesta di rumor che vogliamo imminente l'annuncio di Metal Gear Solid 3 Remake, riceviamo un aggiornamento ufficiale da parte di Konami riguardo al numero di copie vendute da una delle serie videoludiche più importanti di sempre per l'industria videoludica.

Stando agli ultimi dati diffusi da Konami, la saga di Metal Gear ha venduto, stando all'ultimo aggiornamento risalente al 31 marzo di quest'anno, un totale di 59.8 milioni di copie in tutto il mondo. Il numero indicato può ritenersi omnicomprensivo, dunque sono presi in considerazione tanto i capitoli principali quanto gli spin-off. Il dato è stato aggiornato dai 59.5 milioni precedentemente annunciati da Konami.

Una modifica sostanziale al numero delle unità vendute dalla serie potrebbe avvenire se i rumor riguardanti Metal Gear Solid 3 Remake diverranno realtà, magari durante il PlayStation Showcase che si terrà la prossima settimana. Stando alle voci di corridoio che si sono susseguite nel corso dei mesi, il progetto è in via di sviluppo presso Virtuos, studio che ha contribuito alla realizzazione di giochi del calibro di New World, The Callisto Protocol, Call of Duty Modern Warfare (2019), Crossfire X, Horizon II Forbidden West. Al momento non ci sono però conferme ufficiali, e converrà attendere speranzosamente un annuncio durante l'evento di Sony.