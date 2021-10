Metal Gear Solid 3 Remake è sviluppato da Virtuos?

VGC ha pubblicato un report rivelando come Konami sia intenzionata a tornare nel giro che conta, il publisher giapponese avrebbe già in cantiere un nuovo gioco di Castlevania e un remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater apparentemente sviluppato da uno studio cinese. Arriva ora un aggiornamento su questa indiscrezione.

Secondo quanto riportato infatti lo studio in questione sarebbe Virtuos, compagnia fondata nel 2004 a Singapore e che possiede studi in Cina, Canada, Francia, Irlanda, Stati Uniti, Vietnam, Corea e Giappone. La società negli anni ha sviluppato numerosi porting ed ha collaborato con grandi nomi allo sviluppo di tantissimi videogiochi. Qualche nome?

Assassin's Creed 3 Liberation, Star Wars Jedi Fallen Order, Final Fantasy XII The Zodiac Age, Vampyr, The Outer Worlds, NBA 2K18, Batman Return to Arkham, Shadow of the Tomb Raider, XCOM Enemy Within e Heavy Rain, solamente per citarne alcuni.

VGC conferma la notizia ricevuta da alcuni fonti affidabili, Virtuos è lo studio incaricato da Konami of Japan di lavorare su Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake, riedizione del terzo episodio della serie di Hideo Kojima, non ancora annunciato ufficialmente. A quanto sembra il progetto è ancora in fase di pre produzione o nelle primissime fasi di produzione dunque ci vorrà tempo prima di vedere qualcosa di concreto.