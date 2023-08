Metal Gear Solid 3, remake vs originale: il confronto aspettando la data di uscita

Con oltre sessanta milioni di copie vendute per la serie di Metal Gear Solid, il team di Konami si appresta a riportare in auge Metal Gear Solid 3, grazie all'annuncio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Nelle intenzioni del publisher, il remake sarà estremamente fedele all'originale, al punto che saranno persino utilizzate le linee di dialogo del primo MGS: Snake Eater. Annunciato con un trailer in occasione del PlayStation Showcase dello scorso maggio, il rifacimento dell'opera di Hideo Kojima è atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nonostante la conferma delle piattaforme supportate, è però ancora mistero su quella che sarà la data di lancio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.



In attesa di saperne di più, gli appassionati non mancano di mostrare il proprio interesse, realizzando interessanti confronti tra il remake e il gioco originale. Utilizzando i pochi screenshot distribuiti sino a ora da Konami, è in effetti possibile rendersi conto del potenziale impatto del rifacimento sull'immaginario della serie di Metal Gear Solid. Il progresso tecnico realizzato nel settore dei videogiochi dall'epoca PlayStation 2 a oggi promette di dare nuova vita a Metal Gear Solid: Snake Eater, come potete verificare dalle immagini disponibili in calce.



Cosa vi aspettate dal remake targato Konami?