Metal Gear Solid 3: lo scontro con The End doveva essere molto più ambizioso, dice Kojima

Intanto che si cerca di capire se e quando arriveranno novità su Metal Gear Solid 3 Remake da tempo al centro di rumor, il creatore del classico originale, Hideo Kojima, rivela alcuni aneddoti sull'opera pubblicata per la prima volta su PlayStation 2, soffermandosi in particolare su una delle sue boss fight più iconiche.

Attraverso alcuni messaggi su Twitter, Kojima rivela che, nei suoi piani iniziali, lo scontro con il cecchino The End doveva essere molto più grande ed articolato rispetto a quanto poi visto nel gioco completo. L'obiettivo era di realizzare una battaglia molto più ambiziosa rispetto a quelle programmate contro Sniper Wolf nel primo Metal Gear Solid, tuttavia il celebre game designer ha poi ridimensionato questi piani una volta resosi conto delle difficoltà tecniche che lo sviluppo di una battaglia così complessa avrebbe comportato.

"MGS1 aveva battaglie tra cecchini, ma erano orientate ad uno stile puramente videoludico in spazi ristretti, così come anche la fase di cecchinaggio sul ponte in MGS2. MGS3 è ambientato in una giungla, dunque avevo pensato ad una battaglia tra cecchini su vasta scala sullo stile dei romanzi di Stephen Hunter, da svolgersi in una mappa enorme suddivisa in aree multiple attraverso le quali muoversi", rivela Kojima, spiegando però che "quando ho provato a sperimentare, mi sono reso conto che la boss fight era sbilanciata, dunque l'ho rimpicciolita".

Seppur magari rendendola meno massiccia rispetto ai piani originali, Kojima ha comunque proseguito con i suoi piani per la battaglia con The End, che si svolge sempre attraverso più aree nel cuore della giungla, rivelandosi lo stesso uno dei momenti più memorabili e particolari offerti dalla serie prodotta da Konami. Non a caso di questa boss fight ve ne abbiamo parlato nel nostro speciale su Metal Gear Solid e la rottura della quarta parete, citandola tra i 5 momenti più epici offerti dalla serie in quest'ottica.