Metal Gear Solid 3: scoperto un glitch che permette di saltare la lunga scalinata

Chiunque abbia giocato e portato a termine Metal Gear Solid 3 Snake Eater ricorderà la tanto lunga quanto epica scalinata durante la quale riecheggia il main theme del gioco con protagonista Big Boss. Per quanto si tratti di uno dei momenti più apprezzati dai giocatori del titolo Konami, qualcuno ha scoperto un glitch per saltarlo.

A scoprire e a sfruttare questo bizzarro glitch è stato Apel, uno speedrunner di Tomb Raider e Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Come potete osservare nel filmato in apertura della notizia, l'utente in questione armeggia con l'equipaggiamento poco prima di avvicinarsi alla lunga scala per poi effettuare ulteriori modifiche allo zaino di Naked Snake una volta nei pressi dell'oggetto. La combinazione di questi movimenti dell'inventario mettono il protagonista nella nota t-pose, permettendogli di raggiungere la cima con un velocissimo e coreografico salto che si chiude con tanto di capriola.

Ovviamente i fan non hanno apprezzato particolarmente la scoperta dello speedrunner, visto che permette di saltare una delle sequenze più amate dai videogiocatori. A prescindere dalle reazioni dei fan, è probabile che questo glitch darà una scossa alle speedrun del gioco che prevedono l'utilizzo di glitch.

Sapevate che Metal Gear Solid 3 Snake Eater ha compiuto da poco 17 anni?