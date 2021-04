Metal Gear Solid 3: il trailer del remake amatoriale è incredibile

Ancora oggi sono in moltissimi gli appassionati di Metal Gear Solid che ricordano con affetto i capitoli della serie Konami e alcuni di questi hanno deciso di lavorare ad un rifacimento amatoriale del terzo capitolo, forse il più amato di tutti, ovvero Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Nel filmato pubblicato sul canale YouTube di Warpgazer Animations, rigorosamente in 4K e con Ray Tracing attivo, possiamo vedere ricreata con l'ausilio dell'Unreal Engine 4 la splendida sequenza che vede il buon Naked Snake salire una lunghissima scala di un sotterraneo mentre riecheggia tra le pareti il brano principe del gioco, ovvero Snake Eater. Al termine dell'infinita scala, che il protagonista sale dopo aver sconfitto il boss The Fury, Snake raggiunge l'esterno, anch'esso visibile nel filmato e perfettamente riprodotto con grafica moderna.

Prima di lasciarvi al trailer del remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, il quale si chiude con una bizzarra scena e contiene diversi easter egg, va precisato che è molto probabile che quanto mostrato non sia giocabile ma solo un filmato creato per dare ai giocatori un'idea di come potrebbe essere il rifacimento del capolavoro di Kojima ai giorni nostri.

Nel caso in cui vi fosse sfuggito, qualche mese fa è stato pubblicato un video a risoluzione 4K e sempre in Unreal Engine 4 che propone il remake della sequenza introduttiva del primo Metal Gear Solid.