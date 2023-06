Metal Gear Solid 4: il Metal Gear dimenticato da Konami?

L'annuncio della Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 ha mandato in estasi i fan della storica serie targata Konami. La raccolta in arrivo il 24 ottobre 2023 riproporrà i primi tre episodi di Metal Gear Solid, oltre ai due originali Metal Gear ed altri contenuti ancora. Eppure all'appello manca sempre lui: Metal Gear Solid 4.

Pubblicato su PlayStation 3 nel lontano giugno del 2008, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots è un tassello cruciale per l'intero franchise: è di fatto la conclusione, in termini cronologici, della Metal Gear Saga. Nell'opera sviluppata da Hideo Kojima tutti i nodi vengono al pettine, le numerose domande create dai precedenti episodi trovano una risposta, e si assiste all'ultima, grande battaglia tra Solid Snake (qui noto come Old Snake a causa del suo invecchiamento precoce) e Liquid Ocelot. Un epilogo struggente e carico di emozioni, per quello che ancora oggi viene considerato uno dei giochi più belli mai pubblicati su PS3.

Appunto, solo PS3. A differenza infatti di tutti gli altri giochi principali, che nel corso degli anni sono stati riproposti in varie forme tra porting, collection e rimasterizzazioni, Metal Gear Solid 4 non è mai uscito dai confini della terza console casalinga di Sony. Ancora oggi, a distanza di ben 15 anni dal suo esordio sul mercato, l'unico modo per potersi giocare in maniera legittima il quarto capitolo è attraverso una PS3, a meno di non voler ricorrere all'emulazione su PC dove, però, il titolo Konami si è sempre dimostrato davvero arduo da far funzionare correttamente.

Nonostante le continue richieste dei fan, Konami non ha mai ripubblicato il gioco su altre piattaforme o su PC, e l'ultima avventura di Snake sembra essere stata del tutto dimenticata dai suoi produttori. Si è spesso discusso sui motivi per cui Metal Gear Solid 4 non è mai stato distribuito su altri sistemi: l'ipotesi più accreditata risiede nel fatto che Kojima sviluppò e studiò il titolo appositamente per sfruttare in ogni minima caratteristica le capacità di PS3 e del suo controverso processore CELL, rendendo di fatto davvero arduo convertirlo su PC o altre console (anche se un ex membro di Kojima Productions ha in passato rivelato che Metal Gear Solid 4 riusciva a girare su Xbox 360).

Altro motivo sono i numerosi riferimenti all'hardware PS3 e, in generale, all'ecosistema PlayStation contenuti all'interno del gioco (per fare un esempio, si cita il cambio di disco necessario nell'originale Metal Gear Solid per PS1), alcuni dei quali strettamente legati a dialoghi o al gameplay stesso. Contando anche la complessità dell'opera stessa progettata nei minimi dettagli per sfruttare appieno il CELL, pubblicare dunque il gioco su altre piattaforme, sopratutto Xbox, richiederebbe con molta probabilità un notevole lavoro di modifiche ed adattamenti, se non di vera e propria riprogrammazione, per rendere Metal Gear Solid 4 consono per la pubblicazione su altri sistemi. Non si tratterebbe dunque di effettuare un semplice porting o una remastered di routine, ma di qualcosa di molto più lungo ed economicamente più impegnativo, tutti motivi che potrebbero aver spinto Konami a non rimettere mai più mano sopra il quarto capitolo, lasciandolo bloccato sui lidi PS3.

E' comunque vero che già si pensa ad una Metal Gear Solid Master Collection Vol.2, che potrebbe contenere al suo interno proprio lo stesso Guns of the Patriots. Le intenzioni di Konami sembrano essere quelle di riproporre la serie intera al pubblico odierno dopo anni di assenza, e ci sarebbe materiale a sufficienza per creare una seconda raccolta se non addirittura pure una terza se volessimo contare anche i vari spin-off sviluppati nel corso del tempo.

A maggior ragione, dunque, sarebbe una mossa davvero controversa non includere Metal Gear Solid 4, che aspetta da diversi anni di fare finalmente il suo ritorno in scena al fianco degli altri capitoli e permette così a chiunque di potersi nuovamente godere la serie intera in maniera più facile ed agevole sulle piattaforme attualmente disponibili sul mercato. Se Metal Gear Solid Master Collection Vol.2 diverrà davvero realtà come sembra, sarà molto interessante scoprire se Guns of the Patriots sarà presente, per la gioia di tutti quei fan che aspettano solo il momento di rivivere l'ultima, grande missione di Old Snake.