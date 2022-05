Metal Gear Solid 4 su Xbox 360? Ecco perché il porting non fu mai realizzato

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots è considerato una delle più importanti esclusive mai offerte da PlayStation 3: ancora oggi, tra l'altro, resta l'unica piattaforma dove è possibile giocare il quarto capitolo della leggendaria serie creata da Hideo Kojima. Eppure, la PS3 poteva non essere la sola console ad ospitare il titolo Konami.

Stando a quanto riportato nel libro di recente pubblicazione The Ultimate History of Video Games Volume 2, scritto da Steven L. Kent, c'era a tutti gli effetti la possibilità che Metal Gear Solid 4 potesse arrivare anche su Xbox 360, ma i piani sono stati poi scartati in corso d'opera a causa di alcune importanti difficoltà tecniche. A confermarlo in un'intervista inclusa nel libro è Ryan Payton, ex membro di Kojima Productions, che rivela inoltre come tra Sony e Konami non ci sia mai stato un accordo d'esclusività per MGS4, contrariamente a quanto affermato all'epoca dall'allora boss di PlayStation Jack Tretton.

Semplicemente, il porting su Xbox 360 era troppo complicato da concretizzare per via di una sostanziale differenza tra le due piattaforme: la piattaforma Microsoft utilizzava ancora un lettore DVD, a differenza di PS3 dotata di un lettore Blu-Ray. Nonostante ciò, spiega Payton, "un giorno il team R&D di Konami tennero un meeting in cui vennero mostrati i frutti dei loro sforzi, Metal Gear Solid 4 che girava splendidamente su Xbox 360".

Da ciò si evince come MGS4 potesse funzionare correttamente sulla console Microsoft, tuttavia per riuscire in ciò sarebbe stato necessario fare ricorso a un elevato numero di DVD rispetto al singolo Bly-Ray visto invece su PS3. Per questo motivo, dunque, Konami non era propensa a realizzare il porting, nemmeno quando Microsoft chiese a Kojima in persona di realizzare la versione Xbox 360 nel corso di un vecchio E3. E così, Metal Gear Solid 4 non vide mai la luce sulla piattaforma.

Ad oggi il franchise è fermo, nonostante i ripetuti rumor sull'esistenza di Metal Gear Solid Remake finora mai confermati. Il brand resta in ogni caso tra i più amati di ogni epoca, con la serie Metal Gear Solid a quota 58 milioni di copie vendute: vedremo mai concretizzarsi il tanto sognato ritorno di Snake?