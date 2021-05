Metal Gear Solid 5 dove è ambientato esattamente il gioco di Hideo Kojima?

Metal Gear Solid V The Phantom Pain cala la storica serie di Hideo Kojima in un contesto open world, con mappe enormi da esplorare mentre si affrontare numerose missioni sempre più complesse. Vi ricordate di preciso dove è ambientato il quinto capitolo principale di Metal Gear Solid?

Il prologo dell'avventura si svolge in un ospedale situato nel Cipro, che mette in scena la rocambolesca fuga di Venom Snake affiancato dal misterioso Ishmael. Superata questa parte si passa alla prima, grande location del gioco: l'are a nord di Kabul in Afghanistan, al momento martoriato dalla guerra sovietico-afghana proseguita tra il 1979 e il 1989 (ricordiamo che The Phantom Pain è ambientato nel 1984). Proseguendo nell'avventura si sbloccherà in seguito una seconda vasta mappa, questa volta collocata in Africa, precisamente al confine tra Angola e Zaire dove è in corso una battaglia tra diverse fazioni per il controllo del territorio. Anche in questo caso Snake sarà chiamato ad affrontare missioni complesse in un contesto selvaggio e con incessanti scontri armati.

Al di fuori delle aree principali si visterà spesso anche la Mother Base, situata in mare aperto nei pressi delle Seychelles. La Mother Base funge da hub del gioco ed è liberamente esplorabile. Diversi eventi principali della trama si svolgono proprio qui.

Escludendo il successivo spin-off Metal Gear Survive, la serie Konami è ferma dal quinto capitolo: di recente si sono susseguiti numerosi rumor su un remake di Metal Gear Solid firmato Bluepoint, ma al momento le voci non si sono concretizzate. Nell'attesa di scoprire il futuro della serie, ecco quanti sono i giochi di Metal Gear Solid.