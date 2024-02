Metal Gear Solid 5: ascoltate Ocelot doppiato in italiano da Angelo Maggi!

Dopo il primo Metal Gear Solid, nessun'altro episodio della serie principale ha potuto fregiarsi di un doppiaggio in lingua italiana. Non che questo sia un male, avendoci permesso di familiarizzare con un cast di attori anglofoni di altissimo livello, ma di tanto in tanto ci chiediamo come potrebbe essere se fosse adattata nella nostra lingua.

Un indizio ce l'ha appena dato Angelo Maggi, attore e doppiatore che nel corso della sua lunghissima carriera ha prestato la propria voce a personaggi come il Commissario Winchester ne I Simpson, il dottor Perry Cox in Scrubs, Gary Oldman nel ruolo del commissario Gordon ne Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno e Robert Downey Jr. nel ruolo di Tony Stark/Iron Man nel Marvel Cinematic Universe.

Su suggerimento di Andrea Seth Marino di RaVeTuBe e spronato dal proprio team, Maggi ha dunque dato voce a Revolver "Shalashaska" Ocelot in una delle scene di Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, che come i suoi diretti predecessori non è mai stato doppiato ufficialmente in lingua italiana. La scena in questione si svolge all'inizio del Capitolo 1: Vendetta, che fa immediatamente seguito allo sconvolgente prologo del gioco. Ocelot scorta a cavallo Snake, prima di lasciarlo alla sua missione solitaria in Afghanistan. Le parole pronunciate da Maggi sono da pelle d'oca: "Sei una leggenda agli occhi di chi vive e muore sul campo di battaglia. Per questo dovrai compiere la missione da solo. Mettiti alla spalle quei nove anni e torna ad essere "il Boss". È ciò che vorrebbe Kaz. Adesso va, torna e fai rivivere la leggenda!".

Ascoltate anche voi dirigendovi in calce a questa notizia, dove abbiamo allegato il reel preparato da Angelo Maggi, e fateci sapere cosa ne pensate. Cosa ne pensate della sua interpretazione di Ocelot? In originale, ricordiamo, il personaggio è stato doppiato dall'onnipresente Troy Baker.