Metal Gear Solid 5: la community PS3 ha ottenuto il disarmo nucleare!

A cinque anni dall'uscita, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain continua a riservare delle sorprese. O meglio, la sua componente multigiocatore, Metal Gear Online.

Se avete giocato al multiplayer dell'ultima opera di Hideo Kojima per conto di Konami, allora probabilmente saprete che è possibile costruire delle testate nucleari e conservarle nella propria Mother Base. Queste, a loro volta, possono essere rubate dagli altri giocatori ed eventualmente disarmate. Il genio di Kojima ha previsto l'eventualità del disarmo di tutte le testate nucleari del gioco - un obiettivo per certi versi utopistico - e ha messo a punto un filmato segreto che può sbloccarsi solamente in questo modo.

Nel 2018 il filmato è stato sbloccato su PC, ma non in maniera regolare. S'è scoperto che c'erano ancora molte testate attive nella community di Steam, e che lo sblocco del video è stato provocato da un glitch. Oggi, a due anni di distanza, torniamo a parlarne perché i giocatori PlayStation 3 sono riusciti nell'impresa di disarmarle tutte, ottenendo così il tanto agognato filmato segreto, a quanto pare in maniera legittima. L'impresa, forse, è stata facilitata dal ridotto numero di giocatori ancora attivi sulla vecchia console di Sony, ma è ugualmente rimarchevole. Potete guardare anche voi il video in apertura di notizia.