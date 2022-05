Metal Gear Solid 5 e il disarmo nucelare: un'analisi dimostra che è impossibile

Chiunque abbia deciso di cimentarsi nella modalità multiplayer asincrona di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ricorderà della quest relativa al disarmo nucleare. Dopo anni di discussioni e azioni da parte degli hacker, è finalmente stato scoperto il segreto della missione definita dallo stesso Hideo Kojima come un esperimento sociale.

Un gruppo di giocatori, l'Anti-Nuke Gang, ha sfruttato la versione PlayStation 3 del titolo Konami per analizzarne il funzionamento e talvolta alterarlo tramite l'ausilio di software illegali. Tali procedimenti, durati anni e anni, non solo hanno scatenato l'ira dell'azienda nipponica, la quale ha ufficialmente invalidato il primo disarmo nucelare sulla vecchia console Sony, ma ha anche fatto emergere una serie di particolari molto interessanti sui meccanismi che regolano la quest nascosta. Sembrerebbe infatti che sia impossibile procedere con il completo disarmo nucleare, visto che tutti quegli utenti che hanno subito un ban mentre nella loro base era nascosta almeno un'arma nucleare venivano 'sospesi': questo evento ha favorito la diffusione di numerose bombe che non possono essere eliminate in alcun modo e che impediscono il completamento della quest.

L'accanimento dei giocatori è dovuto al fatto che nel codice del gioco sono presenti numerosi riferimenti all'ormai noto Capitolo 3, terza ed ultima parte dell'avventura che secondo alcuni utenti potrebbe essere legata proprio al disarmo nucleare. In ogni caso Konami non ha risposto a quei giocatori che hanno chiesto delucidazioni in merito ed è improbabile che in futuro assisteremo ad un intervento atto ad eliminare le bombe di quegli account non più funzionanti.

Sapevate che i server di Metal Gear Solid V su PlayStation 3 e Xbox 360 sono stati spenti?