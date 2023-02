Metal Gear Solid 5: il doppiogioco di Revolver Ocelot in un cosplay al femminile

I rumor su Metal Gear Solid Collection si sono fatti sempre più insistenti e se ciò dovesse rivelarsi vero, i giocatori avrebbero finalmente l'occasione di riscoprire una saga capolavoro sin dalle sue origini. In attesa di notizie certa, la cosplayer Vasiliel ci aggrada con una sua interpretazione di Revolver Ocelot.

Revolver Ocelot, il cui vero nome è Adamska o Adam, era un agente di FOXHOUND e dei Patriots, maestro degli interrogatori. Abilissimo con la pistola, la sua arma preferita è una Revolver. Nel corso della sua vita ha conosciuto personalmente tutti e cinque gli uomini conosciuti con il nome in codice di Snake. A proposito, in Metal Gear è più forte Big Boss o Solid Snake?

Ocelot ha spesso fatto il doppio gioco. In Metal Gear Solid 5 riconduce Venom Snake sul campo di battaglia e salva lui e Big Boss dall'ospedale di Dhekelia. È lui a fornire a Big Boss una moto e una nuova identità per farne perdere le tracce. In seguito, gestisce Diamond Dogs occupandosi degli interrogatori.

In questo cosplay di Ocelot da Metal Gear Solid 5 viene proposto un "what if". E se Revolver Ocelot fosse stato una donna? Nell'interpretazione della cosplayer Vasiliel vediamo dunque una bellissima Ocelot pronta a combattere per i suoi interessi personali.