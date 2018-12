Metal Gear Solid 5: il finale segreto del disarmo nucleare sbloccato anche su console

A giudicare dalle molteplici segnalazioni apparse in rete, sembrerebbe che il famoso e sfuggente finale segreto di Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain sia stato sbloccato anche su console.

L'ultimo titolo sviluppato da Hideo Kojima per conto di Konami include un finale segreto legato alla componente online, che può essere sbloccato solamente in un modo: disarmando tutte le testate nucleari presenti nelle basi di tutti i giocatori in rete. Come potete facilmente immaginare, specialmente se avete giocato a Metal Gear Online, si tratta di un'impresa ai limiti dell'impossibile. Eppure, lo scorso mese di febbraio il finale segreto venne sbloccato su PC. Ben presto, tuttavia, scoprimmo che si trattò di un errore, che neppure Konami fu in grado di identificare: in realtà, il contatore delle armi nucleari non scese a zero.

A distanza di molti mesi, il finale è apparso anche su console. Le prime segnalazioni da parte dei giocatori Xbox One risalgono allo scorso 25 dicembre, seguite il giorno dopo da quelle dei possessori di Xbox 360 e PlayStation 3. Il 28 dicembre sono invece arrivate le segnalazioni degli utenti PlayStation 4. Konami ha smesso di aggiornarci sul quantitativo di armi nucleari ancora attive molti mesi fa, per cui non siamo in grado di verificare se il contatore sia davvero sceso a zero oppure no. Dal momento che si tratta di un avvenimento davvero difficile da innescare, non è escluso che possa essersi verificato ancora una volta per errore. Restiamo in attesa di una comunicazione da parte della compagnia giapponese.

In ogni caso, il finale già non risulta più visibile, poiché in questi giorni sono state create nuove testate nucleari. O, almeno, è quello che sta riferendo Ocelot ai giocatori che si stanno collegando alla componente online di Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Se vi siete persi il filmato in questione, potete rimediare guardandolo in apertura di notizia.