Metal Gear Solid 5: Konami stacca la spina ai server, ecco le date e le console coinvolte

Mentre in rete continuano a tenere banco i rumor sul futuro di MGS dopo Kojima, i rappresentanti di Konami annunciano la dismissione dei server multiplayer di Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain su determinate console.

Con un messaggio condiviso sul proprio sito ufficiale in cui si dice "dispiaciuta" per la scelta operata, il colosso videoludico giapponese evita ulteriori giri di parole e indica con precisione le modalità e le tempistiche decise per staccare la spina ad alcuni dei server di MGS 5 e Metal Gear Online.

In base alle informazioni snocciolate da Konami, l'intervento interesserà "soltanto" i server di Metal Gear Solid V The Phantom Pain su PlayStation 3 e Xbox 360. A partire da oggi, martedì 31 agosto, è prevista la chiusura del negozio interno per le microtransazioni, mentre dal 30 settembre non sarà più possibile acquistare gli articoli premium e i DLC collegati a Metal Gear Online. Dall'1 marzo 2022, verrà cessata la distribuzione del gioco in previsione dell'intervento finale di Konami, pianificato per il 31 maggio 2022 con la chiusura definitiva di ogni servizio online per MGO e MGS 5 su PS3 e Xbox 360.

La conclusione delle attività multiplayer non influirà sull'esperienza singleplayer di The Phantom Pain e, sempre a detta di Konami, non sono previsti dei programmi di rimborso per gli oggetti ingame acquistati nel negozio digitale di Metal Gear Solid 5 e Metal Gear Online.