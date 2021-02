Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience è in offerta a meno di 4 euro!

Vi abbiamo segnalato i migliori giochi PS4 in sconto a meno di 5 euro sul PlayStation Store, tra questi c'è anche un titolo che merita una menzione particolare: Metal Gear Solid V The Definitive Experience.

Metal Gear Solid V The Definitive Experience include Metal Gear Solid V The Phantom Pain, il prologo Metal Gear Solid V Ground Zeroes, il gioco multiplayer Metal Gear Online e ben 36 DLC tra cui due missioni extra, armi aggiuntive e oggetti per la personalizzazione.

Si tratta del pacchetto definitivo per vivere l'esperienza di Metal Gear Solid V in vendita a soli 3.99 euro, prezzo davvero interessante per una offerta che difficilmente verrà riproposta entro breve tempo. Se siete amanti della serie di Hideo Kojima e non avete ancora giocato con il quinto capitolo vi consigliamo di recuperarlo subito, avete tempo fino al 4 marzo per farlo.

Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience è compatibile anche con PlayStation 5, sebbene non ci siano ottimizzazioni particolari per la nuova console Sony. A questo prezzo però si tratta davvero di un ottimo affare, su questo non ci sono dubbi. Recentemente Konami ha pubblicato una nuova patch per Metal Gear Solid 5 a oltre cinque anni dal lancio del gioco, questa però non include nuovi contenuti ma si limita ad applicare una modifica ai termini contrattuali e di utilizzo.