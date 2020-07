Metal Gear Solid: 9 curiosità su David Hayter, voce di Solid Snake e Big Boss

Torna la nostra rubrica sui doppiatori, stavolta dedicata a David Bryan Hayter, celebre doppiatore della saga Metal Gear Solid che ha prestato la voce prima a Solid Snake e poi a Big Boss. La sua carriera è però ricca di curiosità e, senza fare troppi spoiler, eccovi una piccola anticipazione: Watchmen e Hayao Miyazaki.

Classe 1969, negli anni '90 si avvicina anche nell'universo dei supereroi grazie al doppiaggio di Captain America in Spider-Man: The Animated Series e successivamente arriverà anche sul grande schermo scrivendo la sceneggiatura di X-Men, X-Men 2 e addirittura quella del Watchmen di Zack Snyder, copione molto apprezzato dallo stesso Alan Moore. Nel 2000 doppia Arsenio Lupin III ne Il Castello di Cagliostro, unico film del franchise diretto da Miyazaki.

Nel 1998 inizia la sua corsa nel franchise di Hideo Kojima dando voce ai due iconici ex-soldati: in seguito si candidò anche per la parte di Solid Snake nell'adattamento cinematografico di Metal Gear Solid, proponendo persino una sceneggiatura, ma fu scartato per entrambi i ruoli. Recentemente il regista Jordan Vogt-Roberts ha parlato di una possibile serie animata di Metal Gear Solid, da produrre in parallelo al film.

Nel 1999 esce l'edizione speciale Metal Gear Solid Integral che, così come Metal Gear Solid 2 Substance, vine distribuita solo in Giappone mantenendo il doppiaggio inglese di Hayter. La decisione fu probabilmente presa dallo stesso Kojima che non volle altre voci per i suoi protagonisti. Per Metal Gear Solid: The Twin Snakes Hayter propose e ottenne il dimezzamento del proprio cacher così che quasi tutto il cast originale del titolo PlayStation potesse tornare per il remake per GameCube. Tra i pochi titoli canonici del franchise non doppiati da Hayter spiccano Metal Gear Solid V Ground Heroes e The Phantom Pain, in cui Naked Snake è doppiato da Kiefer Southerland. La profondità tonale dell'attore venne ritenuta più adatta per le nuove sfumature cupe ed oscure assunte dal personaggio, ma la decisione non fu ben accolta da Hayter.

Chiudiamo il nostro speciale con una piccola curiosità a tema Marvel: Hayter è un grande fan della Vedova Nera, tanto che ha rivelato di aver chiamato sua figlia Natasha in onore della letale spia russa.