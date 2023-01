Metal Gear Solid, i nuovi annunci sono imminenti: lo conferma il doppiatore di Raiden

Nel mentre non si arrestano le voci riguardanti l'annuncio di Metal Gear Solid Remake, ecco che il doppiatore di Raiden, uno dei personaggi più noti della saga ideata da Hideo Kojima, ha anticipato delle succose novità in arrivo nelle prossime settimane.

Da tempo si vocifera di un possibile ritorno della serie Konami, ferma allo sfortunato Metal Gear Survive pubblicato nel 2018. Stando a quanto lascia intuire Quinton Flynn, attore che ha prestato la voce per il personaggio di Raiden in Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 4 e Metal Gear Rising: Revengeance, l'attesa potrebbe essere quasi finita.

Tramite Twitter, un fan ha ricordato all'attore che a febbraio si terrà il decimo anniversario dall'uscita di Metal Gear Rising: Revengeance. Ciò ha indotto un altro fan a chiedere a gran voce l'arrivo di un possibile Metal Gear Rising 2 potesse essere in arrivo, magari previsto all'interno di uno showcase che Konami potrebbe dedicare alla serie, così come fatto nel caso di Silent Hill. La replica di Flynn ci lascia ben sperare per il futuro: "Resta sintonizzato per gli annunci che arriveranno nelle prossime settimane".

In questo caso si parlava specificatamente di Metal Gear Rising: Revengeance, action game pubblicato nel 2013 e realizzato in collaborazione tra Konami e Platinum Games (con Kojima Productions che abbandonò il progetto dopo l'annuncio). Tuttavia, le voci di corridoio hanno spesso parlato in passato dei remake del primo capitolo di Metal Gear Solid ed anche di un Metal Gear Solid 2 Remake ad opera di Virtous, studio che si è dichiarato al lavoro su un rifacimento di un action adventure tripla A non ancora annunciato.