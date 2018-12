Metal Gear Solid: annunciato il gioco da tavolo in uscita nel 2019

Tramite il proprio profilo Facebook, IDW Games ha annunciato di essere al lavoro sul gioco da tavolo di Metal Gear Solid, come testimoniato anche da un cartellone pubblicitario in mostra al PAX Unplugged, evento che si è tenuto nel weekend a Philadelphia.

Il gioco da tavolo di Metal Gear Solid sarà realizzato da Emerson Matsuuchi, autore di giochi i cui precedenti lavori includono board game come Reef, Crossfire, Century–Eastern Wonders, Volt Robot Battle Arena e Spectre Ops, gioco con meccaniche Stealth simili a quelle di MGS.

Purtroppo attualmente non ci sono altri dettagli in merito, su Facebook IDW ha fatto sapere che le prime informazioni verranno diffuse nei prossimi giorni e probabilmente già nel corso di questa settimana. Il lancio del gioco da tavolo di Metal Gear Solid è atteso per il 2019 negli Stati Uniti e probabilmente anche in Europa, considerando la popolarità della serie.