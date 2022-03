Metal Gear Solid, apre il sito teaser per i 35 anni della serie: è un Pesce d'Aprile?

Con il valzer del Pesce d'Aprile 2022 aperto ufficialmente da Sonic Frontiers con vasca da bagno e Game Gear, in rete sembrerebbe essere spuntata una nuova bufala a tema videoludico riguardante un'altra, grande icona del gaming giapponese, ossia Metal Gear e il sito teaser per i 35 anni della serie.

A calamitare l'attenzione dei visitatori del portale Metal Gear 35th ci pensa una versione reimmaginata in chiave celebrativa del Punto Esclamativo, l'inequivocabile icona che compare sui nemici per segnalare l'avvistamento dell'eroe in ogni capitolo della saga ideata da Hideo Kojima.

Sulla pagina principale del (sedicente) sito teaser per i 35 anni di Metal Gear Solid compaiono anche diversi link che rimandano al sito ufficiale di Konami, dall'informativa sulla privacy all'elenco dei videogiochi sviluppati e prodotti dall'azienda giapponese. Il portale MetalGear35th, quindi, riprende in maniera piuttosto fedele lo schema scelto da Konami per il layout delle pagine web principali dei singoli giochi della compagnia, come per i recenti eFootball PES 2022 o Yu-Gi-Oh! Master Duel.

Sono però le insolite tempistiche scelte dai curatori di questo sito teaser di MGS ad alimentare il sospetto del Pesce d'Aprile, specie considerando il silenzio dei profili social di Konami sull'argomento e l'assenza di versioni multilingua (giapponese incluso) per il portale web. Se pensiamo poi che l'anniversario vero e proprio cadrà tra qualche mese (il primo Metal Gear è stato lanciato in Giappone il 13 luglio del 1987 su MSX2), le finalità di questa operazione si fanno decisamente più chiare. Oppure no?

Speriamo quindi di ricevere quanto prima un commento da parte di Konami: nel frattempo, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su Metal Gear Solid e i numeri di una leggenda.