Metal Gear Solid, arriva la protesi ufficiale: Konami collabora con Open Bionics

A volte l'universo dei videogiochi fa il suo ingresso in settori decisamente inaspettati, con commistioni insolite e imprevedibili. Dopo gli esoscheletri a tema Death Stranding, giunge un intrigante annuncio.

Konami ha infatti comunicato di aver collaborato con Open Bionics, pluripremiata azienda attiva nel settore delle protesi. L'obiettivo? Creare il braccio bionico multi-grip denominato "Hero Arm", ispirato - come chiaramente riscontrabile dalle immagini che potete visionare in calce a questa news - alla protesi indossata da Venom Snake in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Il primo utilizzatore dello strumento è stato un giovane britannico di 29 anni, Daniel Melville, che utilizza la protesi da tre anni e dichiara in merito: "E’ incredibile, ho sempre desiderato un braccio bionico come questo. Amo i videogiochi e Metal Gear Solid, indossare il braccio di Snake nella vita reale è semplicemente straordinario".



Per dare forma alla protesi high tech, Open Bionics sfrutta tecniche di scansione 3D e stampa 3D, con ogni Hero Arm che viene creata su misura per ogni utente. Con sede a Bristol, la compagnia britannica è entusiasta della collaborazione con Konami, come dichiarato dalla COO e co-fondatrice Samantha Payne: "Da quando Open Bionics è stata fondata sei anni fa, il braccio di Snake è uno dei design più richiesti dagli utilizzatori dell’Hero Arm, siamo lieti di offrirlo ai nostri utenti e grati a Konami per la preziosa collaborazione che è nata da un reciproco interesse per arte, scienza e tecnologia. È pura gioia vedere questo pezzo di arte e ingegneria avere un impatto positivo sulla vita di molte persone".