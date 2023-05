Metal Gear Solid: in arrivo altri remake dopo Delta Snake Eater? Konami ascolta i fan

Konami ha finalmente tolto i veli a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, rifacimento dello storico terzo capitolo numerato della saga ideata da Hideo Kojima. La domanda che molti fan si stanno ponendo è: che altri episodi della serie possano ricevere lo stesso trattamento ed essere riproposti in chiave moderna?

Sebbene preferisca non sbilanciarsi più di tanto, Konami ha lasciato intendere che altri remake della storica saga potrebbero arrivare in futuro, a seconda di quella che sarà anche la richiesta dei fan. La compagnia è al momento concentrata su Snake Eater, che fa da prequel alle vicende narrative della serie, ma chissà che non possano esserci ulteriori sorprese in futuro.

Nel corso di una chiacchierata con IGN.com, Konami è stata attenta a non menzionare altri giochi della serie nonostante le esplicite richieste degli intervistatori, ma ha precisato che "per quanto riguarda i remake di capitoli precedenti della serie diversi da Metal Gear Solid 3: Snake Eater, ascolteremo le richieste dei giocatori e faremo di conseguenza le nostre considerazioni". Nella stessa intervista, Konami ha dichiarato che Hideo Kojima non è coinvolto in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Sembra evidente la volontà da parte di Konami di donare nuovo lustro alla serie di Metal Gear Solid, così come sta facendo con la saga horror di Silent Hill, che proprio di recente è tornata a mostrarsi con il trailer di Silent Hill Ascension.