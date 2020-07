Metal Gear Solid: in arrivo una statua dedicata a Sniper Wolf

Continuano ad essere annunciati ancora oggi nuovi oggetti da collezione dedicati ai personaggi del primo Metal Gear Solid. Questa volta tocca alla tanto bella quanto letale Sniper Wolf, la letale tiratrice scelta della Fox Hound che è in arrivo nei negozi grazie ad una statua targata Kotobukyia.

L'oggetto in questione fa parte della già ricca linea "Bishoujo Statue" dell'azienda, la quale propone diversi personaggi con uno stile rivisitato ed ispirato alle illustrazioni di Shunya Yamashita. Non a caso in questa versione di Sniper Wolf il personaggio sembra essere uno dei protagonisti di un manga. Come potete vedere nelle foto, la statua ritrae la donna seduta su una scatola di legno dalla quale esce un piccolo lupo. Tra gli altri dettagli del prodotto troviamo il fucile di precisione imbracciato dal cecchino e una scatola di munizioni sulla quale appoggia il piede sinistro. La statua in questione è alta circa 20 centimetri e chi è interessato al suo acquisto può già procedere a prenotarla sul sito ufficiale. L'arrivo di Sniper Wolf di Kotobukyia è previsto per il prossimo gennaio 2021 e il suo costo è di 89,99 dollari, ai quali bisogna però aggiungere le spese di spedizione.

A proposito di prodotti di questo tipo, vi segnaliamo anche lo splendido busto di Solid Snake prodotto da First 4 Figures, i cui preorder non sono però stati ancora aperti.

Avete già visto il primo video gameplay del remake amatoriale di Metal Gear Solid?