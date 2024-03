Metal Gear Solid e l'arte dello stealth: la prima scatola non si scorda mai

La serie di Metal Gear Solid ha conquistato i cuori di milioni di giocatori non soltanto per i suoi personaggi indimenticabili, le sue storie appassionanti e le meccaniche Action/Stealth ben collaudate, ma anche per la sua sana dose di geniale follia sopra le righe: come dimenticare gli ormai leggendari scatoloni di cartone?

Ebbene sì: per nascondersi alla vista dei soldati di pattuglia, Solid Snake e tutti gli altri protagonisti del brand (a tal proposito quanti Snake ci sono in Metal Gear Solid?) hanno fatto ricorso ad ogni risorsa a loro disposizione pur di eludere i loro sguardi, compreso nascondersi all'interno di grosse scatole. In questo modo i nostri eroi passano clamorosamente inosservati anche se fino a un attimo prima nessuno scatolone era presente nel punto pattugliato dalle guardie: in un primo momento possono restare stranite, ma dopo l'iniziale confusione eccole riprendere la loro regolare ronda come se fosse tutto in regola.

Snake può dunque proseguire indisturbato nella sua missione, spostandosi ancora nascosto dentro il box: in questo modo, qualora dovesse avvicinarsi un altro soldato, gli basta semplicemente immobilizzarsi e fingere di essere una normalissima scatola di cartone. Chiaro, non si poteva certo abusare del trucchetto e, a furia di tirare la corda, il rischio è che le guardie incuriosite decidano di sbirciare e scoprire cosa si nasconde dentro lo scatolone: la scena che se consegue è esilarante, ma è anche il preludio a uno scontro a fuoco con conseguente fuga in cerca di un riparo più sicuro.

Le scatole di cartone sono diventate un vero e proprio marchio di fabbrica della serie creata da Hideo Kojima e Konami, presenti sin dal primissimo gioco della serie, Metal Gear per MSX, e poi riproposte in tutti gli episodi successivi dove sono divenute un poco alla volta sempre più iconiche. Nel corso del gioco è possibile anche trovarle in più varianti con simboli differenti rivelandosi spesso un efficace diversivo nelle aree fortemente pattugliate. In Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots è possibile usare anche un bidone per lo stesso identico scopo, con anche la possibilità di rotolare lungo lo scenario per muoversi ancora più velocemente: attenti solo a non farsi beccare dai soldati!

Per concludere, volete scoprire anche la top 5 dei boss indimenticabili di Metal Gear Solid?