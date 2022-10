Metal Gear Solid: l'attore Oscar Isaac vuole che si realizzi il film

Molto spesso, nel corso degli ultimi anni, abbiamo dapprima desiderato e poi pensato che vi fosse in porto un progetto dedicato all'iconica saga videoludica di Metal Gear, essendovi però dietro il desiderio di trasporre le vicissitudini narrate su di una pellicola cinematografica. Ebbene, il progetto Metal Gear torna a far parlare di sé.

Negli scorsi giorni, infatti, l'attore Oscar Isaac ha dichiarato che vuole veder realizzato il film. "Vogliamo che si realizzi il progetto. Siate eccitati. Qual è lo script? Qual è la storia?" è ciò che l'attore ha affermato in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una chiacchierata con il portale ComicBook (link in calce alla notizia). "Speriamo che si realizzi, perché c'è così tanto potenziale. Questo è un gioco incredibile. Il mio preferito". Il franchise partorito dall'estro creativo di Hideo Kojima torna a far parlare di sé, ma questa volta lo fa sotto delle spoglie non attinenti al panorama videoludico.

L'idea di produrre una pellicola dedicata a Metal Gear, per quanto sia stata al centro di una serie di discussioni sull'argomento nel corso dell'anno precedente e non solo, segue la lunga scia di grandi successi ludico-cinematografici a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi: infatti, il film di Metal Gear seguirebbe le orme del successo al botteghino di Uncharted e, nell'ambito delle serie tv, dell'ormai imminente The Last of Us su HBO, i cui noti volti del panorama cinematografico Pedro Pascal e Bella Ramsey, che recentemente ha dichiarato che non ha mai giocato The Last of Us, interpreteranno Joel ed Ellie.

Stando a quanto dichiarato dalla fonte, Sony è alle prese con Metal Gear su grande schermo ormai da diversi anni. Dietro la cinepresa per questo lavoro vi sarebbe Jordan Vogt-Roberts, il quale ha diretto la regia di film dal calibro di Kong Skull Island e non solo, mentre a vestire i panni di Solid Snake vi sarebbe lo stesso Oscar Isaac. Quest'ultimo, negli ultimi giorni, ha dichiarato che i fan della prima ora dovrebbero essere felici all'idea di ciò che è stato realizzato, il che deriverebbe anche da un amore dell'attore per il gioco di riferimento.

Tuttavia, non abbiamo alcuna informazione sul reale stato del progetto. Ciò nonostante, non vediamo l'ora di scoprire ciò che il regista ha in serbo per noi. Prima di salutarci e di rimandarvi alla sezione commenti per farci sapere la vostra opinione sulla pellicola di Metal Gear, sapevate che Metal Gear Solid ha avuto tagliati diversi contenuti?