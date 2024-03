Metal Gear Solid, nuovo capitolo o altri remake? Konami ascolta il feedback dell'utenza

A lungo rimasta in pausa dopo il divorzio tra Hideo Kojima e Konami, la serie di Metal Gear Solid si prepara a tornare sulle scene con Delta Snake Eater, il rifacimento in UE5 del terzo capitolo numerato del franchise. Ma cosa ci possiamo aspettare dal futuro, una volta che il remake sarà stato pubblicato?

In paziente attesa di conoscere la data di lancio di Metal Gear Solid Snake Eater, i fan della serie si chiedono già quale sarà la prossima mossa di Konami. A quanto pare, l'azienda nipponica deciderà in base al feedback dei giocatori nei confronti di questo remake, e sta attualmente tenendo in considerazione l'idea di realizzare altri rifacimenti o un nuovo capitolo.

Konami ha recentemente presentato su YouTube una diretta "Production Hotline" dedicato a Metal Gear Solid in cui è intervenuto anche il producer della serie Noriaki Okamura. Rispondendo a chi si chiede se siano in sviluppo altri remake oltre a Delta Snake Eater, Okamura ha affermato che, sebbene l'attenzione del team di sviluppo sia attualmente concentrata esclusivamente su questo progetto, Konami deciderà se sviluppare un altro remake o un capitolo completamente nuovo in base al feedback dei fan.

"Prima di tutto, realizzeremo Delta nel modo più giusto, e poi riceveremo feedback dagli utenti che diranno: 'Forse dovrebbero fare il prossimo remake', o 'Forse (con questo team) potrebbe essere giusto fare un nuovo gioco", ha dichiarato Okamura. E voi, cosa sperate per il futuro di Metal Gear Solid?

Su Lies of P è uno dei più venduti di oggi.