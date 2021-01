Metal Gear Solid, il cast si riunisce: 'Presto dettagli', la promessa di Solid Snake!

Sono ormai molti mesi che il sottobosco dei rumor e delle indiscrezioni dell'industria videoludica vede aggirarsi speculazioni legate ad un possibile remake di Metal Gear Solid per PlayStation 5.

Il progetto, sempre secondo i rumor, avrebbe persino già un team di sviluppo al lavoro, con la scelta ricaduta su nientemeno che i maestri del remake di Bluepoint Games, già autori dei nuovi Shadow of the Colossus e Demon's Souls. Il processo creativo sarebbe in corso d'opera già da diverso tempo, tanto che si parla persino di un Metal Gear Solid Remake in sviluppo da tre anni.



A scuotere la catasta di voci non confermate è giunto ora un nuovo e ingombrante ceppo di legno virtuale: un Tweet pubblicato da David Hayter, storico interprete di Solid Snake. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, il cinguettio informa il pubblico di "Una epica reunion con il cast di Metal Gear Solid per sconvolgere il mondo". Di seguito, gli interpreti di personaggi videoludici coinvolti in questa per ora misteriosa iniziativa:

David Hayter: Solid Snake;

Debi Mae West: Meryl Silverburgh;

Robin Atkin Downes: Kazuhira Miller;

Christopher Randolph: Otacon/Huey;

Tasia Valenza: Sniper Wolf;

Cam Clarke: Liquid Snake;

Paul Eiding: Roy Campbell;

Josh Keaton: Major Ocelot;

Lori Alan: The Boss;

Jennifer Hale: Naomi Hunter;

Al momento non è assolutamente chiaro quale sia la natura dell'iniziativa, ma David Hayter ha promesso "". Non resta dunque che attendere per scoprire qualcosa di più: l'ultimo aggiornamento sul fronte della serie Konami nel corso degli ultimi mesi è giunto dal mondo cinematografico, con la conferma che Oscar Isaac sarà Solid Snake nel film di Metal Gear