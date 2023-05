Metal Gear Solid: chi sono i doppiatori di Snake?

Metal Gear Solid ha raggiunto fama globale grazie anche al carisma di Snake: che si tratti di Solid, Naked o Venom, i protagonisti della serie firmata da Hideo Kojima hanno bucato lo schermo con il loro carisma e le personalità ricche di sfumatore. L'eccezionale lavoro di doppiaggio li ha infine valorizzati ancora di più.

A tal proposito, vi ricordate chi sono i doppiatori di Snake nei vari Metal Gear Solid? Il più famoso non ha certo bisogno di presentazioni: si tratta di David Hayter, da anni attivo non solo come doppiatore ma anche come sceneggiatore. E' lui a prestare la propria voce a Solid Snake nel primo episodio di MGS, così come in Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty ed in Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots (dove il suo celebre personaggio è noto come Old Snake).

Hayter interpreta anche Naked Snake/Big Boss in Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Metal Gear Solid Portable Ops e Metal Gear Solid Peace Walker. In Guns of the Patriots, con Hayter già impegnato a doppiare Old Snake, Big Boss gode di un nuovo interprete: trattasi di Richard Doyle, attore che già in precedenza aveva lavorato al franchise (sua la voce di The Fury in Snake Eater). Con Metal Gear Solid V Ground Zeroes e The Phantom Pain, assistiamo ad un cambiamento a suo modo storico per il brand: la voce di Snake (Big Boss e Venom) viene affidata al noto attore Kiefer Sutherland, che prende il posto di Hayter.

Ma i fan storici di MGS (ricordate a tal proposito come finisce Metal Gear Solid 1?) non si sono certo dimenticati che il primo capitolo uscito su PS1 era stato doppiato in italiano: in quell'occasione Solid Snake aveva la voce di Alessandro Ricci, suo primo lavoro di questo tipo in ambito videoludico.



E dopo aver riscoperto tutti gli interpreti di Snake, non perdetevi il nostro speciale sulla rottura della quarta parete nella serie di Metal Gear Solid, dove ripercorriamo alcuni dei momenti più iconici del franchise.