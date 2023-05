Metal Gear Solid Collection: che giochi ci sono, quando esce e su quali console?

Oltre al reveal di Metal Gear Solid 3 Remake (che si chiamerà Metal Gear Solid Delta Snake Eater), al PlayStation Showcase c'è stato spazio anche per l'annuncio di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, raccolta che comprende i primi giochi della storica serie targata Konami.

Ci sono già diverse informazioni sull'attesa raccolta, in un primo volume che si presenta piuttosto ricco. Ecco tutti i giochi presenti in Metal Gear Solid Master Collection Vol 1:

Metal Gear

Metal Gear 2 Solid Snake

Metal Gear Solid (VR Missions/Special Missions incluse)

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty (versione HD Collection)

Metal Gear Solid 3 Snake Eater (versione HD Collection)

L'annuncio ufficiale in occasione dell'evento Sony si era soffermato sui primi tre episodi di Metal Gear Solid, ma attraverso il PlayStation Store scopriamo appunto che nella raccolta saranno presenti anche i due giochi originali per MSX, Metal Gear e Metal Gear 2 Solid Snake, pubblicati rispettivamente nel 1987 e nel 1990.

Per quanto riguarda l'uscita, al momento non c'è una data definitiva e la raccolta è prevista per l'autunno 2023. Infine, per quanto riguarda le piattaforme su cui la Collection vedrà la luce, per adesso è confermata la sola PlayStation 5, tuttavia attraverso un comunicato stampa Konami ha affermato che "Metal Gear Solid Master Collection consentirà ai fan di giocare ai titoli sulle piattaforme più recenti così come sono stati pubblicati per la prima volta". E' dunque probabile che la raccolta verrà annunciata anche per altri sistemi nel prossimo futuro, presumibilmente PC e Xbox Series X/S.