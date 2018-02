Metal Gear Solid HD Collection sta per arrivare su PlayStation 4?

Lo studio di sviluppoha recentemente aggiornato la pagina del proprio sito dedicata a Metal Gear Solid HD Collection aggiungendoalle piattaforme di riferimento.

La raccolta venne lanciata nel 2012 su PlayStation 3, PlayStation Vita e Xbox 360, e comprende al suo interno Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater e Metal Gear Solid: Peace Walker, tutti aggiornati graficamente e con il supporto ai trofei/achievement. Armature, nello specifico, si è occupò del porting per la console portatile di Sony, e il fatto che a tanti anni di distanza la pagina sia stata aggiornata con un esplicito riferimento all'edizione PlayStation 4 potrebbe voler dire una sola cosa.

Che stia per arrivare anche sull'ammiraglia di casa Sony? La possibilità è tutt'altro che remota, e Konami avrebbe tutte le ragioni del mondo per realizzare un porting per le console di attuale generazione. Al momento, tuttavia, non vi è alcuna ufficialità, per cui non possiamo far altro che attendere una comunicazione da parte della compagnia giapponese.