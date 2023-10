Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, David Hayter nel nuovo spot: 'È solo l'inizio'

Sostituito da Kiefer Sutherland in Metal Gear Solid V: Phantom Pain, David Hayter torna ad interpretare la voce di Snake nel nuovo spot che Konami ha dedicato al lancio di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1.

L'attore, ancora benvoluto dai fan per la sua relazione storica con la saga stealth ideata da Hideo Kojima, riappare dopo tanti anni per regalarci una breve interpretazione di Snake in occasione del recente debutto di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. Il breve trailer a cui potete dare uno sguardo in cima alla notizia presenta alcune sequenze della raccolta alternata alle apparizioni dell'attore statunitense, che in chiusura di filmato annuncia: "Questo è solo l'inizio".

All'udire queste parole, i fan hanno immediatamente scatenato la fantasia, e molti già sognano che Hayter possa essere ingaggiato da Konami al posto di Kiefer Sutherland se e quando verrà pubblicato il secondo volume della Metal Gear Solid Master Collection. È tuttavia possibile che l'attore si riferisca semplicemente a Metal Gear Solid Delta Snake Eater, che utilizzerà il doppiaggio originale del gioco pubblicato nel 2004. Non ci resta che attendere i prossimi eventuali annunci da parte di Konami.

