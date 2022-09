Metal Gear Solid: i contenuti tagliati della serie raccontati da Snake in persona

Il canale Youtube DidYouKnowGaming delizia i suoi fan con un nuovo, corposo video di curiosità, aneddoti e retroscena sulle serie videoludiche più amate di tutti i tempi. Stavolta tocca ad un nuovo approfondimento tutto dedicato a Metal Gear Solid, con un narratore d'eccezione: David Hayter, storica voce di Snake.

L'attore e doppiatore racconta diversi nuovi dettagli, molti dei quali mai rivelati prima, attraverso un lungo video-documentario di oltre 40 minuti, incentrato sui numerosi contenuti tagliati dai vari giochi della storica serie nata dalla mente di Hideo Kojima. Missioni VR cancellate, scene di tortura interattive, una modalità versus inizialmente concepita ma mai divenuta realtà e persino assurdi "poop jokes" sono alla base di un filmato volto a mettere ancora più in risalto il genio creativo ed anche le follie di un autore visionario.

Il lavoro di DidYouKnowGaming è profondo al punto da aver ripescato numerose interviste, sia cartacee che in video, legate alla serie Konami, scavando a fondo anche attraverso il profilo Twitter di Kojima per trovare ulteriori indizi e conferme sugli elementi cancellati. La voce di Hayter, tra le più riconoscibili del panorama videoludico, rende ancora più speciale l'approfondimento, imperdibile per tutti gli amanti della serie.

Restando in tema di aneddoti, trovare i filmati storici per Metal Gear Solid è stato un incubo per Kojima, che all'epoca non aveva i contatti necessari per recuperare il materiale di cui aveva bisogno. Nel frattempo proseguono i rumor sul ritorno del brand: per un noto insider Konami sta preparando una Remastered Collection di Metal Gear Solid che potrebbe essere rivelata al TGS 2022. Nessun indizio, tuttavia, da parte della software house nipponica sul possibile ritorno di Snake, almeno per il momento.